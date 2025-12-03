x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Para dónde iban con todo eso? Policía descubrió 700 cartuchos de nueve milímetros encaletados en bus en Antioquia

La munición estaba oculta en una encomienda transportada por un bus intermunicipal que iba por la autopista Medellín - Bogotá.

  • La munición iba camuflada como una encomienda en bus que transitaba por la autopista Medellín - Bogotá. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
    La munición iba camuflada como una encomienda en bus que transitaba por la autopista Medellín - Bogotá. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En un operativo sorpresa, agentes de la Policía en Antioquia incautaron un importante arsenal camuflado en un bus que se transportaba por la autopista Medellín – Bogotá.

Según reseñó la Policía, la incautación se produjo cerca del peaje de Copacabana, cuando varios uniformados apostados en un punto de control detuvieron un bus intermunicipal de una empresa de transporte en pleno servicio.

Le puede interesar: Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca

Los oficiales adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte emprendieron una inspección en la bodega del vehículo y fue así como descubrieron que en una de las encomiendas estaban guardadas 15 cajas de cartuchos de nueve milímetros, con un total de 715 unidades.

Los uniformados consultaron si el material tenía permisos y documentación de respaldo, pero tras no encontrarla procedieron a incautarlo.

La institución reseñó que el operativo se realizó el pasado 20 de noviembre, a las 7:00 de la mañana.

Lea también: Capturan a ocho personas en Medellín, Planeta Rica y Aguachica por robar motos y venderlas como nuevas

Dicha incautación se produce en medio de la intensificación de los controles emprendida por la Fuerza Pública en la temporada de diciembre.

Tan solo en Medellín, cabe recordar que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya anunció el despliegue de más de 1.200 uniformados en toda la región metropolitana, que priorizarán la vigilancia en 15 puntos estratégicos.

Dichos controles buscan sobre todo detectar el porte de armas, tanto blancas como de fuego, sustancias ilegales, entre otros.

Siga leyendo: “¡Te hablo desde la prisión!”: Desmantelaron “call center” de extorsionadores que operaba dentro de Bellavista

Tan solo en el caso de Medellín, se espera el arribo de por lo menos 225.000 turistas.

Entre tanto, los cálculos de Terminales Medellín, entidad de la Alcaldía a cargo de la operación de las terminales norte y sur, apuntaban a que por lo menos 5,4 millones de personas se muevan por buses en los dos meses y medio de la temporada de fin de año.

Para anticiparse a ese gran flujo de viajeros, las autoridades distritales anunciaron que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el que se busca velar por el orden de esas movilizaciones.

Según anticipó la Alcaldía, las fechas en las que se calcula habrá mayores congestiones serán el fin de semana del Día de las Velitas, comprendido entre el 6 y el 8 de diciembre; las fechas de Navidad y Año Nuevo, así como el Puente de Reyes.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida