¿Para dónde iban con todo eso? Policía descubrió 700 cartuchos de nueve milímetros encaletados en bus en Antioquia

En un operativo sorpresa, agentes de la Policía en Antioquia incautaron un importante arsenal camuflado en un bus que se transportaba por la autopista Medellín – Bogotá.
Según reseñó la Policía, la incautación se produjo cerca del peaje de Copacabana, cuando varios uniformados apostados en un punto de control detuvieron un bus intermunicipal de una empresa de transporte en pleno servicio.
Los oficiales adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte emprendieron una inspección en la bodega del vehículo y fue así como descubrieron que en una de las encomiendas estaban guardadas 15 cajas de cartuchos de nueve milímetros, con un total de 715 unidades.