Capturan a ocho personas en Medellín, Planeta Rica y Aguachica por robar motos y venderlas como nuevas

Dicen que la imaginación no tiene límites, y al parecer, la astucia para delinquir tampoco. Gracias a un operativo simultáneo en Medellín, Planeta Rica, Córdoba, y Aguachica, Cesar, fueron capturados por orden judicial ocho presuntos integrantes de una red dedicada al hurto, la alteración y la legalización fraudulenta de motocicletas en Medellín y otros municipios del país.

La investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que duró un año y medio, permitió determinar que esta organización, supuestamente, después de robar las motos, les modificaba las patentes de motor y chasis para legalizarlas con lo que serían documentos falsos.

Lo más delicado de todo es que, al parecer, dos exfuncionarios de organismos de tránsito y otro más activo, eran quienes les ayudaban a ingresar las motocicletas al Runt. Paso siguiente, una vez los vehículos eran “registrados”, los ofrecían por plataformas digitales para consumar su venta.