Por ahora, no sube el precio: en Bello se suspendió la resolución que establecía el aumento de pasajes de transporte público

Si bien el pasado 29 de diciembre la Alcaldía de Bello decretó el incremento en las tarifas del servicio del transporte público, estas, por el momento, se mantendrán en el mismo valor de 2025.
Lea más: Incremento del salario mínimo en 23,7% elevaría en unos $7 billones el déficit fiscal
Así lo confirmó la administración municipal a través de un comunicado, en el que señaló que, ante el anuncio del Gobierno Nacional del aumento del salario mínimo para el año curso, es necesario “reevaluar las condiciones económicas del sector”.