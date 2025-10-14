x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fuga masiva en Apartadó: 18 capturados abrieron un hueco y se esfumaron de la estación de Policía

En esta misma estación se fugaron nueve personas hace tres años en medio de una balacera.

  • La estación de policía de Apartadó, como casi todas en el país, presenta problemas de hacinamiento. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
    La estación de policía de Apartadó, como casi todas en el país, presenta problemas de hacinamiento. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Capturados por feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas están en este momento en las calles, luego de que lograran materializar una fuga masiva en la estación de policía de Apartadó.

Según la Policía, 18 hombres abrieron un enorme hueco a una de las paredes de la estación y salieron como pedro por su casa por un establecimiento comercial contiguo a la estación. Tras advertir el hecho, la Policía lanzó un plan candado en el municipio y la presión sirvió para que uno de los fugados se entregara voluntariamente, un hombre identificado con el alias de “vaca”. Pero los otros 17 hombres siguen fugados desde las 2:30 a.m. de este lunes 13 de octubre.

Lea: Persecución en Turbo: Policía interceptó a cuatro presuntos ladrones con $80 millones en objetos y joyas

La Policía aseguró que adelanta investigaciones internas para establecer cómo fue posible que 18 personas lograran evadirse y para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad. Por lo pronto, pidieron a la ciudadanía que cualquier información que tenga y que permita la recaptura de los detenidos será recibida en la línea 123 con absoluta reserva. De hecho, hay una recompensa de hasta $5 millones por información que permita dar con los fugados, y para ello lanzó un cartel con sus caras y nombres.

En esta misma estación se fugaron hace tres años nueve detenidos en medio de una balacera que dejó dos retenidos gravemente heridos. En esa ocasión, un grupo de detenidos se amotinó y atacó al policía en turno para reducirlo y quitarle su arma. Sin embargo, en medio de la balacera nueve hombres aprovecharon para huir.

InfogrÃ¡fico
Fuga masiva en Apartadó: 18 capturados abrieron un hueco y se esfumaron de la estación de Policía

Este hecho ratifica algo, y es que la mayoría de los intentos de fuga que reportan en las cárceles y estaciones de Policía de los municipios de Antioquia ocurren durante los fines de semana, y en particular cuando son festivos.

Tendría que ver en este hecho que en muchos municipios están en fiestas, lo que permite a los fugados mezclarse entre la muchedumbre y confundir a la Policía que se enfoca en garantizar la seguridad y preservar el orden público en medio de las fiestas y eventos.

Pero, además, también son días de visita lo que dificulta el control por parte de los uniformados en unas instalaciones que, como se sabe, no tienen por qué mantener personas retenidas, y mucho menos con el grado de hacinamiento con el que deben hacerlo.

Lea: Joven Dj antioqueño fue asesinado en Quibdó, al parecer, por vestir de negro

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida