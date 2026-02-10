Lo que debe saber sobre Jutta Leerdam, la influencer que ganó oro olímpico en patinaje de velocidad

Siete millones de seguidores en redes sociales, una relación con el también mediático Jake Paul y ahora una medalla de oro colgada al cuello: la neerlandesa Jutta Leerdam se impuso el pasado lunes en los 1.000 metros del patinaje de velocidad de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina. Cuatro años después de ser subcampeona olímpica en Pekín 2022, Leerdam se impuso con un tiempo de un minuto, 12 segundos y 31 centésimas, estableciendo un nuevo récord olímpico. Consiguió así liderar un podio en el que su compatriota Femke Kok fue plata y la japonesa Miho Takagi se colgó el bronce. Lea: Arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno: las figuras a seguir y por qué son importantes para Colombia Jutta Leerdam es una de las deportistas más populares en estos Juegos Olímpicos, al menos por su impacto en las redes sociales, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok. Influencer y exjugadora de hockey césped, Leerdam ya era seis veces campeona mundial. En los Juegos de Milán-Cortina aspira también a subir al podio en la prueba de 500 metros.

Tras su oro en los 1.000 metros y con récord olímpico, Jutta ahora buscará un nuevo podio en los Juegos de Invierno, esta vez en los 500 metros. Foto: GETTY

Este lunes estaba en la grada del Milano Speed Skating Stadium el que es su pareja desde 2023, el youtuber reconvertido en boxeador estadounidense Jake Paul, quien el 15 de noviembre de 2024 cobró mayor relevancia tras su combate contra Mike Tayson, ahora con 59 años de edad, y al que derrotó por decisión unánime. Desde la grada, tras la victoria de su novia, Paul hizo un corazón con sus manos, que Leerdam respondió de idéntica manera desde la pista.

“Acabamos de presenciar uno de los momentos deportivos más importantes de la historia. El doctor lo dirá. Las palabras no pueden describir lo orgulloso que estoy de ti, Jutta”, comentó Paul en su cuenta de Instagram, en la que montó videos de la hazaña de su pareja en medio de su júbilo y lágrimas de felicidad. Paul se ha estado recuperando en las últimas semanas de la fractura de mandíbula que sufrió en un combate organizado por Netflix y en el que fue noqueado por el británico Anthony Joshua, el pasado 19 de diciembre en Miami.

¿A qué se debe el impacto social de Jutta Leerdam?

1. Éxitos deportivos de alto nivel Leerdam es una de las grandes figuras del patinaje de velocidad mundial. Ha ganado títulos mundiales, medallas olímpicas y ahora un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su dominio en pruebas como los 1.000 metros la convierte en una atleta de referencia y eso naturalmente genera atención mediática. 2. Gran presencia en redes sociales La neerlandesa tiene millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Allí comparte contenidos de su entrenamiento, su vida personal, viajes y campañas publicitarias, lo que la acerca a un público joven y global, ampliando su impacto más allá del deporte. Esto la ha convertido en una figura que conecta el alto rendimiento con el mundo del entretenimiento y la moda.

3. Imagen pública y proyección comercial Leerdam es considerada una figura atractiva para marcas y patrocinadores. Su imagen, disciplina deportiva y estilo de vida saludable la han convertido en rostro de campañas publicitarias y colaboraciones con firmas deportivas y de moda. Más allá del deporte, promueve hábitos como la alimentación balanceada, el descanso, la hidratación y el bienestar emocional. Muchas de sus publicaciones giran en torno a motivar a sus seguidores a tener constancia y disciplina. 4. Relación sentimental con una celebridad internacional Su relación con el influencer y boxeador Jake Paul ha incrementado su visibilidad en el mundo del entretenimiento. Esta conexión la ha puesto en el radar de audiencias que normalmente no siguen el patinaje de velocidad.