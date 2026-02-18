El sacerdote implicado en polémica con monjas en el Alto de la Virgen de Guarne intentó ser alcalde de un pueblo de Antioquia

El padre Julián David Maldonado Montoya, el religioso que protagonizó un incidente con la Policía Nacional y unas monjas en el Alto de la Virgen, Guarne, no es nuevo en controversias y, de hecho, tiene una trayectoria política además de su trabajo como sacerdote. Incluso intentó ser alcalde de un municipio de Antioquia en las elecciones regionales de 2023.
Maldonado Montoya aspiró a la Alcaldía de Hispania, un municipio del suroeste antioqueño, como candidato del Polo Democrático, aunque no tuvo gran acogida entre los votantes de esta localidad, de donde es oriundo. De los 3.555 votos válidos de esos comicios, solo 106 fueron para él, terminando cuarto entre seis aspirantes. Quien se quedó con estas votaciones fue Orlando Arturo Marín, quien logró 1.518 votos.