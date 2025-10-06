Cogieron a los que traían explosivos desde Ecuador, Venezuela y Perú para las minas de Antioquia y Caldas

Cinco personas fueron judicializadas la semana pasada por presuntamente hacer parte de una red dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos para la extracción ilegal de minerales en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
La estructura identificada es señalada de obtener explosivo tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en Ecuador, Venezuela y Perú; que luego ingresaban de forma clandestina al país, escondidos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas; almacenarlos en casas de Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia); y distribuirlos a los distintos entables mineros.