Amiga de Alejandra Gómez habla de la crisis emocional que vivía la periodista de RCN antes de morir

La muerte de la periodista y presentadora Alejandra Gómez ha causado profunda conmoción en los medios de comunicación colombianos: falleció el 10 de agosto, día en que cumplía 43 años, y su partida generó tristeza en colegas, amigos y seguidores. Días después, María Rojas, una de sus amigas más cercanas y colega de profesión, habló públicamente sobre la crisis emocional que atravesaba Gómez, pidiendo respeto por su memoria y prudencia frente a las especulaciones.
Oriunda de Cali, Gómez consolidó una carrera sólida en medios como CityTV, Red+, RCN Televisión, Telepacífico y Canal Capital. Su trabajo más reciente fue como presentadora de Mañanas Express en RCN, cargo al que renunció meses atrás. Sus colegas la describen como una profesional apasionada, cercana y generosa, cualidades que le permitieron ganarse el cariño del público y de sus compañeros de trabajo.
La noticia de su fallecimiento se conoció el 14 de agosto, cuatro días después de ocurrida, por decisión conjunta de su familia y de Rojas. El objetivo, explicó su amiga, fue proteger la intimidad de Gómez y evitar rumores que pudieran distorsionar su recuerdo.