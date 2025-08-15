Amiga de Alejandra Gómez habla de la crisis emocional que vivía la periodista de RCN antes de morir

La muerte de la periodista y presentadora Alejandra Gómez ha causado profunda conmoción en los medios de comunicación colombianos: falleció el 10 de agosto, día en que cumplía 43 años, y su partida generó tristeza en colegas, amigos y seguidores. Días después, María Rojas, una de sus amigas más cercanas y colega de profesión, habló públicamente sobre la crisis emocional que atravesaba Gómez, pidiendo respeto por su memoria y prudencia frente a las especulaciones. En contexto: Falleció Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana Express del Canal RCN Oriunda de Cali, Gómez consolidó una carrera sólida en medios como CityTV, Red+, RCN Televisión, Telepacífico y Canal Capital. Su trabajo más reciente fue como presentadora de Mañanas Express en RCN, cargo al que renunció meses atrás. Sus colegas la describen como una profesional apasionada, cercana y generosa, cualidades que le permitieron ganarse el cariño del público y de sus compañeros de trabajo. La noticia de su fallecimiento se conoció el 14 de agosto, cuatro días después de ocurrida, por decisión conjunta de su familia y de Rojas. El objetivo, explicó su amiga, fue proteger la intimidad de Gómez y evitar rumores que pudieran distorsionar su recuerdo.

Una amistad de décadas y un llamado a la prudencia

María Rojas conoció a Alejandra Gómez hace más de veinte años, durante los Premios Nuestra Tierra en Bogotá. Desde entonces, ambas forjaron una relación de hermandad que trascendió lo profesional. “Éramos como hermanas. Ella era mi hermanita mayor y yo su hermanita menor”, recordó Rojas en entrevista con La Red Viral. Aunque evitó profundizar en la vida privada de la presentadora, Rojas confirmó que Gómez estaba viviendo “un momento emocional un poco difícil” y sugirió que una ruptura sentimental con un colega podría haber contribuido a su inestabilidad. “A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos. Ese es un tema que ustedes tienen que preguntarle a él”, expresó. Le puede interesar: Falleció la reconocida exreina y periodista de Univisión, Patricia Fuenmayor Es decir, pese a la imagen alegre y dinámica que proyectaba en redes sociales, Gómez atravesaba un periodo complejo: su amiga reveló que estaba recibiendo acompañamiento profesional y que intentaba reconstruirse a través de actividades que disfrutaba: bailar salsa, boxear y leer cuentos. Incluso tenían planes de viajar y asistir juntas a clases de baile el fin de semana siguiente a su cumpleaños. “Pero pasó todo esto y ya todo quedó ahí”, lamentó Rojas. Este contraste entre la vitalidad pública y la fragilidad emocional privada subraya un fenómeno frecuente: las apariencias digitales no siempre reflejan la realidad interna de las personas. Para Rojas, es un recordatorio de que la salud mental requiere atención, empatía y espacios seguros para expresarse, por eso fue enfática en pedir que se eviten comentarios malintencionados en redes sociales, recalcando que el caso está bajo investigación de la Fiscalía y que será la familia quien decida cuándo y cómo compartir más información.