Estos son los 7 pilares de la estrategia contra el homicidio en el Aburrá

amparo mejía

Miembro de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá y representante de víctimas

“Damos gracias a Dios porque últimamente menos vidas se están perdiendo. Sin embargo, sentimos que a la estrategia de las autoridades le falta profundizar en algunas cosas, pues no solo debe haber represión. Se necesitan opciones para que los jóvenes de las bandas se puedan acoger a la justicia y tengan más oportunidades de trabajo y estudio, que les permitan tener otro tipo de vida. Sabemos que hay oferta de algunas becas, pero los requisitos que piden hacen imposible que estos muchachos puedan acceder a ese beneficio. No se trata solo de capturarlos y encerrarlos, porque vemos un hacinamiento preocupante en las estaciones de Policía, donde los arruman como si fueran cajas y no seres humanos.

También hay que decir que en las comunas sigue una tensa calma, producto de una especie de paz pasiva entre los combos”.