Tres soldados heridos en un pueblo de Antioquia tras activación de un campo minado

De acuerdo con las versiones oficiales, se presume que los dispositivos explosivos habrían sido instalados por la “comisión mixta” que se compone, al parecer, por el Frente Héroes y Mártires de Anorí, del ELN, y por la Estructura Residual 36, de las disidencias de las FARC.

Durante la mañana de este jueves 22 de enero, mientras uniformados del Comando de la Séptima División del Ejército llevaban a cabo sus operaciones en zona rural del municipio de Anorí en la vereda Los Trozos, se activó un campo minado que dejó a tres de ellos heridos.

Tras la activación de estas minas antipersonal que produjo múltiples heridas en los tres soldados, integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana acudieron al lugar de los hechos para proceder con su extracción. Si bien era una zona de difícil acceso, las maniobras oportunas permitieron la ubicación de los uniformados y su rápida evacuación del sitio hacia el Batallón Pedro Justo Berrío en Medellín.

Entérese: Persiste el reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos en 2025

En un primer momento, mientras iban en el helicóptero “Ángel” de la FAC, fueron evaluados por los enfermeros de combate, y paso seguido, trasladados a centros médicos asistenciales donde se les dispuso la atención requerida.

“Este tipo de misiones refleja la capacidad operativa y el alto nivel de alistamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para actuar con prontitud ante situaciones que comprometen la vida del personal militar, consolidando el trabajo conjunto y reafirmando su vocación de servicio al país en cumplimiento de su mandato constitucional”, dijo la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de un comunicado.

Por su parte, desde la Séptima División, se “intensificará las operaciones ofensivas en la zona, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este acto criminal, al tiempo que se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del nordeste del departamento”.