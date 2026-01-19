¡Llegó el maná ribereño! Subienda tiene felices a los pescadores paisas

El bocachico es astuto, como pregonó Gabriel Romero interpretando al maestro Senén Palacios. Todavía sigue encontrando el camino corriente arriba, dejando alegres a los pescadores en enero y, este año, seguramente con los bolsillos y las barrigas llenas hasta abril. Pero no solo el bocachico tiene felices a las comunidades ribereñas en Antioquia; en el Norte, en el Bajo Cauca y el Magdalena Medio andan por estos días de fiesta con la subienda que, según los pescadores, ha sido una de las mejores, al menos en los últimos 20 años.
La tradicional subienda que comienza cada enero, cuando decenas de especies de peces remontan la corriente apaciguada de ríos como el Cauca, el Magdalena y el Atrato para aparearse y poner sus huevos, tiene dichosos a los habitantes de los pueblos ribereños pues no solo los pescadores se han visto beneficiados sino que la subienda, como en los mejores tiempos, ha dinamizado una economía que involucra a comerciantes, a decenas de personas –la mayoría mujeres cabezas de hogar– que se encargan de arreglar el pescado en las calles y hasta al sector turístico que aprovecha para promocionar la experiencia de participar de las tradicionales faenas y degustar los ricos platos tradicionales que preparan con el maná ribereño: bocachicos, cachamas, doradas, picudas, bagres rayados, barbudos, nicuros, vizcaínos y blanquillos que se amontonan en las redes y hasta en las manos de los pescadores, pues cuando la subienda es buena los peces literalmente saltan a las manos de quienes aprovechan la temporada para vivir unos días más prósperos.