Trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente a la calle fueron apartados de sus cargos

Los trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente en una calle ubicada al frente de ese centro asistencial fueron separados provisionalmente de sus cargos.
Así lo informó ese centro asistencial, luego de referirse a ese episodio que despertó fuertes críticas y cuestionamientos.
En contexto: Indignación por video de paciente abandonado en la calle frente al Hospital La María: centro médico pidió disculpas
La polémica se desató luego de que en las redes sociales comenzara a compartirse un video en el que se apreciaba cómo dos empleados de esa entidad sacaban en una silla de ruedas a un paciente al parecer dado de alta.