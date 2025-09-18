Toque de queda en Anorí, Antioquia tras ataque de las disidencias a batallón del Ejército

Ocurrió cuando sujetos en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra las tropas , las cuales reaccionaron disparándole a los guerrilleros que estarían detrás de este ataque, que dejó un militar lesionado. Los insurgentes motorizados escaparon del lugar, sin sufrir afectaciones, de acuerdo con los reportes oficiales.

Un explosivo lanzado desde una moto hacia la base militar que se encuentra en la ruralidad del municipio de Anorí , Nordeste antioqueño, colmó la paciencia de las autoridades de la localidad. Ante este nuevo ataque de las disidencias de las Farc , determinaron tomar medidas restrictivas a la movilidad, principalmente en horas de la noche, para disminuir los hechos violentos.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, señaló que se investiga si este ataque estaría relacionado con una ofensiva contra la minería ilegal en el cañón del río Porce, en jurisdicción de Amalfi, o con la baja de Jorge Iván Salazar, alias Guillermo, dado de baja por las autoridades el pasado 10 de septiembre en el municipio de Campamento.

Entérese: Confrontación de disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, dejó dos muertos y temor en una escuela

Ante esta situación, el mandatario anunció que se implementará un toque de queda en la zona urbana entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, todos los días, desde este martes y hasta el 21 de septiembre, medida que se podría ampliar dependiendo de cómo continúen las cosas en este municipio.

A esto se suma que se prohíbe que haya establecimientos comerciales abiertos a partir de las 8:00 de la noche, horario en el que tampoco se permite la venta de bebidas embriagantes.

Le puede interesar: Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones

Tampoco se permite la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana todos los días que estén vigentes estas medidas de seguridad.