Urrao tendrá toque de queda para menores y prohibición de parrillero hombre tras hechos violentos que dejaron dos muertos

La medida se adoptó después de los últimos dos homicidios ocurridos en el municipio. Conozca más detalles.

  • El alcalde de Urrao, Nilson Barrera, junto con la Policía y el Ejército Nacional, explicando las medidas adoptadas después del crimen que tuvo lugar en su municipio. FOTO: Cortesía Alcaldía de Urrao
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

Tras un consejo extraordinario de seguridad que se realizó en el municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, por un enfrentamiento armado en el casco urbano que cobró la vida de dos personas y dejó ocho más heridas, se anunció, bajo el decreto 007 del 11 de enero de 2026, el toque de queda para menores de edad y la prohibición del parrillero hombre.

Con ambas medidas, se pretende reducir el riesgo y garantizar la seguridad para los habitantes de esta localidad, que está consternada por los recientes actos de violencia.

El toque de queda para menores de edad será todos los días desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., limitando su circulación en “vías, calles, plazas, parques, lugares públicos o establecimientos”. Mientras que la prohibición del parrillero hombre irá diariamente, y hasta el 15 de febrero del presente año, desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 de la mañana.

“Le reiteramos a la comunidad el compromiso de nuestra Fuerza Pública, Ejército, Policía, de la administración y las diferentes entidades. Lo que queremos es trabajar en pro de nuestras comunidades, y lo único que hacemos es para garantizar la seguridad de todos ustedes”, precisó el alcalde de Urrao, Nilson Barrera Holguín.

Además, el coronel de la Policía del municipio dijo que los involucrados en este crimen “tienen antecedentes y han tenido procesos judiciales. Invitamos a la comunidad a que sean muy cautos y no se molesten con estas medidas, pues lo hacemos únicamente para velar por su tranquilidad. Las medidas serán estudiadas en los próximos días para determinar si continúan o se pueden abolir”.

¿Cómo se dio el doble homicidio en Urrao?

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, cerca de las 11:43 p. m. del pasado sábado 10 de enero, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atentaron contra la vida de un hombre de 20 años de edad en la llamada zona rosa de Urrao. La víctima recibió impactos de arma de fuego, falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Tras cometer el hecho, los agresores intentaron huir del lugar atacando a una patrulla policial que estaba realizando labores de vigilancia en la zona. Durante la reacción policial se presentó un intercambio de disparos. Tras este los dos presuntos responsables del ataque resultaron lesionados por arma de fuego.

Uno de los capturados, quien inicialmente se había identificado con otra identidad, falleció el día 11 de enero de 2026, hacia las 04:00 a. m., en el municipio de Caicedo, cuando era remitido a la ciudad de Medellín.

El segundo capturado fue trasladado un centro asistencial en Medellín, donde permanece hospitalizado, bajo custodia policial y en calidad de capturado.

