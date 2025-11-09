Puerto Antioquia alista sus últimos ajustes para iniciar operaciones

Puerto Antioquia está en su recta final. Luego de un año de angustias y momentos críticos, el primer puerto de Urabá está a pocas semanas de inaugurarse y convertirse en la punta de lanza para transformar al departamento en uno de los nuevos nodos logísticos del país.
Aunque la compañía dueña del complejo es cauta y todavía no entrega una fecha para su entrada en operación, se sabe que la ejecución del proyecto ya superó el 95% y la central avanza en una etapa de pruebas y ajustes finales de sus infraestructuras.