Urgencias en Rionegro están a máxima presión: sobreocupación llegó al 141%

La Alcaldía de Rionegro se declaró en emergencia ante la alta ocupación de sus salas de urgencias, que durante todo el mes de enero ha tenido a máxima presión a su red hospitalaria.

De acuerdo con datos entregados por la administración municipal con corte a este martes 20 de enero, la ocupación promedio de las urgencias ubicadas en ese municipio estaba en 141%, teniendo hospitales con una ocupación de hasta el 245%.

“Los tiempos de espera han superado en algunos casos los 5 días para pacientes clasificados como triaje 3, y que a pesar de los esfuerzos y los planes de contingencia implementados no se cuenta con la capacidad instalada para la atención oportuna”, alertó ese municipio.