Se cumplió un año de la desaparición de Valentina Posada en Andes y su familia sigue sin pistas para encontrarla

La joven está desaparecida desde el 1 de agosto del año pasado. Sus familiares han tenido algunos indicios de lo que pudo suceder con ella, pero ninguna ha llevado a su paradero.

    Valentina Posada Mazo, de 23 años, lleva un año desaparecida, en medio de la angustia de sus familiares. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón

Metro

08 de agosto de 2025
El último año para la familia de Valentina Posada Mazo ha sido todo un calvario, porque en ese tiempo se siguen preguntando: ¿dónde está? Esta mujer, de 23 años, está desaparecida desde el 1 de agosto del año pasado en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, y si bien los investigadores han logrado tener algunas pistas de lo que pudo suceder con ella, sus familiares han tenido que lidiar con las demoras en el proceso de búsqueda y que nadie dice nada de lo que ocurrió.

Lo más reciente que se supo de ella fue que a las 7:00 de la noche de ese jueves, Valentina salió de un mercado donde estaba trabajando meses antes de su desaparición. Dos sujetos en una motocicleta la interceptaron en su trayecto, la montaron en la mitad de los dos pasajeros y se escabulleron por las calles de la zona urbana de ese municipio, haciendo que se perdiera cualquier rastro de su paradero.

Liliana Mazo, mamá de Valentina, manifestó que “no hay información por ningún lado, ni siquiera con la recompensa que se ofreció directamente desde la Gobernación, nadie dice nada, es un silencio absoluto, dentro de lo poquito que se sabe, que en el pueblo saben cosas o que escuchan cosas, todos coinciden en lo mismo que es como si se la hubiera tragado la tierra”.

Cabe destacar que para agilizar con su búsqueda, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero, pero ni eso ha ayudado a que puedan ubicarla tras un año de su desaparición.

Para colmo, según las denuncias de la madre de esta joven, ha habido varios problemas en la Fiscalía con las labores de búsqueda, puesto que el caso lo han recibido tres fiscales diferentes y solo han podido sostener contacto con uno de ellos.

“Hubo dos investigadores que estuvieron al frente del caso, que sí han tenido pistas y cosas así, pero realmente avance concreto no se ha tenido, el fiscal ya lo han cambiado tres veces, yo solo alcance hablar con el primer fiscal y ya los otros fiscales no”, aseguró la madre de familia.

Pero la familia de Valentina no pierde la esperanza de que algún día le den información sobre esta joven, por lo que continúa con su batalla contra todas las limitantes, la incertidumbre de tener poca información sobre ella y apoyándose en las oraciones que realizan recurrentemente pidiendo por su aparición.

En cuanto a los móviles de esta desaparición, las autoridades no han dado ninguna claridad o si se tienen establecidos los responsables de la misma, aunque continúan en las labores investigativas.

De acuerdo con Medicina Legal, en Antioquia se tiene el registro de 155 personas desaparecidas, de las cuales 42 son mujeres, 11 de ellas están entre los 18 y 28 años, el rango de edad de Valentina.

