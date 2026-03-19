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Atención viajeros: así puede ir al Oriente antioqueño con la tarjeta Cívica

El plan piloto irá hasta agosto de este año y, una vez finalice, se evaluará su viabilidad en otras rutas intermunicipales.

  • Los buses intermunicipales que aceptarán el pago con la tarjeta Cívica estarán contramarcados con logos distintivos. FOTO Metro de Medellín.
    Los buses intermunicipales que aceptarán el pago con la tarjeta Cívica estarán contramarcados con logos distintivos. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Por primera vez en lo que lleva de operación el Metro de Medellín, la tarjeta Cívica se podrá utilizar para pagar el pasaje en un viaje intermunicipal. Así lo anunció la entidad, quien en convenio con Transunidos decidió implementar una prueba piloto de recaudo electrónico por tramos con la Cívica en la ruta Medellín - La Ceja - Medellín, esto con el fin de contribuir al bolsillo de los ciudadanos.

Lea más: Metro de Medellín anuncia nuevos horarios en sus Puntos de Atención al Cliente

Son 6 los buses habilitados e identificados con el logo de Cívica los que prestarán este servicio -diferentes a los que actualmente operan en la ruta directa desde la capital antioqueña hasta el Oriente del departamento- y se podrán abordar en tres sitios: en la Terminal del Norte, el acceso sur de la estación Exposiciones del Metro y la terminal de La Ceja.

“Para esto, el usuario deberá informar al conductor el destino y el recorrido que realizará, y el conductor ingresará en su dispositivo el trayecto que desea hacer el pasajero para que el cobro se efectúe de manera correcta. Durante esta prueba no contaremos con integración tarifaria en la red Metro ni tampoco se podrán utilizar los códigos QR generados en la APP Mí Cívica, pero se puede hacer uso de la tarjeta en perfil frecuente y eventual siempre y cuando tenga saldo disponible”, dijo Carolina Montaño, profesional de Negocios del Metro de Medellín.

Algunos de los valores de referencia con tarifa Cívica son: Medellín – El Chuscal por $10.500; Medellín – Viva Palmas $6.000; Viva Palmas – El Chuscal $4.500; y La Ceja – La Fe Don Diego $6.000. Adicionalmente, el Metro precisó que existen más combinaciones de las rutas para economizar el pago de los usuarios con su tarjeta.

Entérese: Metro amplió hasta junio el plazo para renovar tarjeta Cívica, ¿qué pasa si no lo hace?

“Este proyecto de cobro por tramos es un sueño que se hace realidad. El Metro y Transportes Unidos vienen trabajando juntos hace mucho tiempo y es algo que la comunidad quiere. Para nosotros el metro es el socio ideal que debemos tener como transportadores, y ese cobro por tramos le permitirá a muchos usuarios que tienen Cívica abordar nuestros vehículos y hacer su pago con esta tarjeta en recorridos más cortos, diferentes al trayecto Medellín - La Ceja”, agregó Santiago Bernal, gerente de Transunidos.

En agosto de este año, una vez finalice el periodo de prueba, se evaluará qué tanto impacto y resultado tuvo la iniciativa para determinar si es o no viable implementar este tipo de pago con Cívica en otras rutas intermunicipales.

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