Atención viajeros: así puede ir al Oriente antioqueño con la tarjeta Cívica

Por primera vez en lo que lleva de operación el Metro de Medellín, la tarjeta Cívica se podrá utilizar para pagar el pasaje en un viaje intermunicipal. Así lo anunció la entidad, quien en convenio con Transunidos decidió implementar una prueba piloto de recaudo electrónico por tramos con la Cívica en la ruta Medellín - La Ceja - Medellín, esto con el fin de contribuir al bolsillo de los ciudadanos.

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Son 6 los buses habilitados e identificados con el logo de Cívica los que prestarán este servicio -diferentes a los que actualmente operan en la ruta directa desde la capital antioqueña hasta el Oriente del departamento- y se podrán abordar en tres sitios: en la Terminal del Norte, el acceso sur de la estación Exposiciones del Metro y la terminal de La Ceja.

“Para esto, el usuario deberá informar al conductor el destino y el recorrido que realizará, y el conductor ingresará en su dispositivo el trayecto que desea hacer el pasajero para que el cobro se efectúe de manera correcta. Durante esta prueba no contaremos con integración tarifaria en la red Metro ni tampoco se podrán utilizar los códigos QR generados en la APP Mí Cívica, pero se puede hacer uso de la tarjeta en perfil frecuente y eventual siempre y cuando tenga saldo disponible”, dijo Carolina Montaño, profesional de Negocios del Metro de Medellín.