Video | Así fue el homenaje de la DEA a las víctimas del atentado con explosivos al helicóptero de policías en Amalfi

Luego de que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado el pasado 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, por las disidencias de las Farc, bajo el mando del frente “Calarcá”, las autoridades nacionales y la población local quedaron incompleto luto.
Le puede interesar: Video | Local de comida rápida se incendió en Envigado; ahora buscan apoyo por redes sociales para “renacer de las cenizas”
El ataque, perpetrado con drones explosivos, dejó un saldo trágico: 13 de los 16 tripulantes perdieron la vida. Este acto desató una ola de indignación nacional, especialmente al recordarse que, meses atrás, el cabecilla del Estado Mayor Central fue liberado en el marco de un proceso de diálogo de paz que ahora parece haber fracasado.