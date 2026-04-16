De la Espriella pasó de elogiar a Uribe a que el expresidente lo “regañe”

Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reclamó a Abelardo de la Espriella porque desde sus toldas se “maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan (...) lo que hace la campaña del doctor Abelardo esté atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”. En palabras del Centro Democrático, De la Espriella quiso hacer parte de su proceso de selección, ¿cómo se pasó de eso, entonces, a estas acusaciones de Uribe? El expresidente dejó claro que esto ocurre aunque “el doctor Abelardo se refiere bien a mí”. Y es que De la Espriella ha dicho, incluso, que Uribe es “el gran colombiano” y su “gran consejero y referente político” . Lea también: Las movidas electorales de la derecha y el centro: ¿en qué están Paloma, Abelardo, Roy y Fajardo?

Para el año pasado, De la Espriella incluso invitó a marchar “por el único hombre que ha logrado devolverle la paz a Colombia”. Luego, también lo defendió públicamente mientras enfrentó juicio.

Pero el escenario de las consultas cambió el tablero: Uribe se fue de lleno con su candidata, Paloma Valencia y, con su subida en las encuestas, el lugar en segunda vuelta que De la Espriella había asegurado en varias mediciones ya no es fijo.

¿De la Espriella le pidió aval al Centro Democrático?

Según un trino del Centro Democrático, “el doctor Abelardo de la Espriella insinúa que Paloma Valencia hace parte del ‘establecimiento tradicional’ y la califica como ‘los de siempre’”. Luego, mencionan el que habría sido el interés de De la Espriella para participar en el proceso de selección de la colectividad: “Habrá que preguntarle al doctor Abelardo, si en junio del año pasado, cuando solicitó ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático, y que por razones de reglamento del partido no pudo hacerlo, pensaba lo mismo”.

Con el crecimiento de Paloma Valencia después de las consultas, De la Espriella ha buscado diferenciarse marcando distancia con “los de siempre”, haciendo referencia a la clase política tradicional, para llegar a segunda vuelta. Desde la campaña del abogado han subido el tono, han cerrado la puerta a apoyos de los partidos políticos tradicionales —pese a que ya lo acompañan figuras como el senador liberal Mauricio Gómez Amín— y lo plantean como el candidato de “los nunca”. Es decir, que “nunca han vivido del Estado”.

¿Qué dicen los expertos?