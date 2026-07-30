Abelardo De la Espriella citó a su gabinete a retiro espiritual antes de la posesión del 7 de agosto: esta es la razón

La llegada del nuevo gobierno en Colombia está cerca y, con un consejo de ministros y un retiro espiritual anunciado este jueves 30 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y todo su gabinete cerrarán la semana previa a la posesión del próximo 7 de agosto.
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Inicialmente, el mandatario electo colombiano de 47 años y todos sus ministros delegados se reunirán en el empalme regional con los mandatarios de Cundinamarca, para conocer las prioridades y necesidades de la región.
Ya hacia la tarde, se tiene planeado llevar a cabo un Consejo de Ministros con el gabinete designado, a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto. De momento, quedan pendientes por conocer los nombres de los ministros de Salud y de Ciencias para completar el gabinete.