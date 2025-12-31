Por accidente en el túnel Buenavista, cerraron la vía Bogotá-Villavicencio: esto es lo que se sabe

Un grave accidente de tránsito provocó el cierre temporal de la vía Bogotá–Villavicencio, una de las carreteras más transitadas del país, especialmente durante la temporada de fin de año. Conozca: ¿Tiene moto o carro? Estas son los aumentos de las tarifas del Soat para 2026; Superfinanciera define alzas según riesgo El hecho se registró en la tarde del martes 30 de diciembre en el túnel Buenavista, donde un motociclista perdió el control de su vehículo, generando un fuerte impacto que derivó en un conato de incendio. La situación ocasionó un importante caos vial en este corredor que comunica a la capital del país con la región de los Llanos Orientales.

Tras el accidente, personal de tránsito, organismos de emergencia y equipos de la concesionaria Coviandina acudieron al lugar para atender al conductor y evaluar las condiciones de seguridad del túnel, lo que obligó a un cierre total del paso mientras se adelantaban las labores de control y verificación.

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa cómo el motociclista pierde la estabilidad y el vehículo se desliza por la calzada antes de incendiarse. De manera simultánea, las autoridades reportaron otro siniestro vial en el sector de Limoncitos, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Allí, un vehículo particular perdió el control y chocó contra la infraestructura de la vía, lo que obligó a reducir el tránsito a un solo carril en ese tramo. Lea también: Actualización: fueron doce los heridos en accidente vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Sonsón “Autoridades reportan reducción de carril en el túnel Limoncitos K51+400 por siniestro vial que involucra vehículo particular que pierde el control y choca contra la infraestructura. Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible”, señaló también Coviandina.

Estos hechos se presentan en una de las épocas de mayor flujo vehicular del año en la vía Bogotá–Villavicencio y ocurren pocos días después de otro accidente en este corredor, en el que un bus de servicio público perdió el control tras el estallido de una llanta. En ese caso, una mujer de 64 años falleció y el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de Villavicencio.

