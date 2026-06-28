El actor Jorge Hugo Marín fue escopolaminado y robado en Bogotá: busca a su perro “Guaro”

El actor colombiano Jorge Hugo Marín, reconocido por sus participaciones en producciones como Las Hermanitas Calle, La Nocturna y Arelis Henao, denunció haber sido víctima de un robo mediante escopolamina en su vivienda en Bogotá. Aunque el hurto le dejó importantes pérdidas materiales, su principal preocupación hoy es la desaparición de ‘Guaro’, su perro y compañero desde hace cuatro años. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor relató que los hechos ocurrieron el pasado domingo, luego de que saliera unos minutos frente a su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en el occidente de la capital. “Se llevaron a mi perro, a Guaro. Para quienes lo conocen es un perro espectacular. Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal”, expresó el artista, visiblemente afectado. Le puede interesar: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda en Venezuela

“No recuerdo más”: así ocurrió el robo, según el actor

De acuerdo con el relato de Jorge Hugo Marín, la noche del incidente se encontraba en su casa viendo los resultados de las elecciones junto a un amigo. Cuando este se retiró, salió a la puerta de su residencia para sacar a Guaro antes de irse a dormir. “La noche del domingo estaba con un amigo viendo las elecciones. Se fue él y, antes de dormir, salí a la puerta de la casa a sacar el perro, a orinar al árbol y se acercó un tipo. No recuerdo más”, contó. El actor explicó que perdió completamente la conciencia y que ha logrado reconstruir parte de lo sucedido gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. “Se supone que más adelante le abro la puerta también a otra persona más, pero yo ya estaba completamente inconsciente. Me vaciaron la casa y me robaron pertenencias”, aseguró. Según explicó, los delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro de la vivienda y se llevaron computadores, equipos de sonido, ropa, zapatos, maletas y otros objetos personales. Tras el robo, Marín salió de su vivienda aún bajo los efectos de la sustancia y deambuló desorientado por el sector. Finalmente, un trabajador del Teatro La Maldita Vanidad lo encontró y lo trasladó a un centro asistencial. “Yo desperté realmente el lunes como a las 6 de la tarde, muy aporreado. Llevo dos días como repitiendo palabras y tratando de armar el relato porque realmente no lo recuerdo bien”, relató. Lea más: La carta que Karol G le dedicó al presidente electo De la Espriella: “Gobierne para todos”

La búsqueda de Guaro moviliza a actores y ciudadanos