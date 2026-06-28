El actor Jorge Hugo Marín fue escopolaminado y robado en Bogotá: busca a su perro “Guaro”

El actor colombiano Jorge Hugo Marín, reconocido por sus participaciones en producciones como Las Hermanitas Calle, La Nocturna y Arelis Henao, denunció haber sido víctima de un robo mediante escopolamina en su vivienda en Bogotá.
Aunque el hurto le dejó importantes pérdidas materiales, su principal preocupación hoy es la desaparición de ‘Guaro’, su perro y compañero desde hace cuatro años.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor relató que los hechos ocurrieron el pasado domingo, luego de que saliera unos minutos frente a su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en el occidente de la capital.
“Se llevaron a mi perro, a Guaro. Para quienes lo conocen es un perro espectacular. Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal”, expresó el artista, visiblemente afectado.
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