Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda en Venezuela

La tragedia en Venezuela por los dos terremotos del miércoles sigue cobrando vidas, esta vez enlutando al mundo del deporte con el desenlace de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. Sus cuerpos fueron hallados sin vida luego de 74 horas de búsqueda.
Así lo confirmaron autoridades venezolanas y el club Sport Marítimo de La Guaira, quienes informaron el hallazgo de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus dos hijos, Aarón (7 años) y Ainhoa (5 años). Los restos fueron localizados entre los escombros del complejo residencial Cumanagoto, en la zona de Playa Grande, una de las áreas más golpeadas por los potentes sismos que sacudieron al país el pasado miércoles.