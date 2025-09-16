Dos adultos mayores sobrevivieron a más de 200 picaduras de abejas en Santander

Dos adultos mayores, de 73 y 64 años, ingresaron de urgencia al hospital de San Roque, en el municipio de Curití (Santander). Ambos fueron atacados por un enjambre de abejas cuando ingresaron a una reserva natural.

Ambos pacientes llegaron por sus propios medios al hospital y registraron más de 200 picaduras en la cabeza, cara, cuello y extremidades. Eso les provocó una “inestabilidad hemodinámica y respiratoria”.

El Hospital informó que a los pacientes se les suministró líquidos intravenosos, oxígeno, adrenalina y antiinflamatorios para estabilizarlos.

El hombre, de 73 años, según informó el centro de salud, registró una hemorragia gastrointestinal como consecuencia del ataque. Tuvo que ser trasladado a un centro de salud más especializado para su atención.