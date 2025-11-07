Aída Merlano reapareció en audiencia y aseguró que estuvo “sometida a cosas terribles” cuando estuvo retenida en Venezuela

Aída Merlano Rebolledo, la excongresista condenada por corrupción que se hizo célebre por su fuga de un consultorio odontológico lanzándose desde un segundo piso con ayuda de una soga, reapareció este jueves en una nueva audiencia en el caso por el que se le acusa de fuga de presos.
La excongresista, que había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en este caso, pero que finalmente fue negado por un juzgado penal de Bogotá en octubre de 2024, compareció de forma virtual desde la guarnición militar en la que se encuentra recluida pagando otra condena de 15 años de prisión por delitos electorales cometidos durante la campaña a las elecciones de 2018. Desde allí, aseguró que no se arrepentía de haberse escapado ese 1 de octubre de 2019, si no “de haber cometido los delitos”, que desencadenaron su primera condena.
“Quiero que sean conscientes, y decirles por mi propia voluntad que estoy muy arrepentida no de haberme fugado, porque no me arrepiento de eso, me arrepiento de haber cometido errores entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, aseguró Merlano de forma virtual.