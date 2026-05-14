A 15 días de votaciones, prenden alarmas y cabecilla de ‘Calarcá’ aparece promoviendo a Cepeda

Tan solo faltan 16 días para que el país vote en la primera vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Colombia y varias instituciones, así como personajes de la política, han prendido las alarmas sobre riesgo electoral en al menos 104 municipios. Incluso, se conoció un audio en el que se le escucha a un criminal de las llamadas disidencias de las Farc decir: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años”.
Señalamientos por proselitismo político de parte de funcionarios públicos también han colmado las redes sociales. La discusión volvió a escalar luego de que ayer, durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales, el ministro del Interior Armando Benedetti, rechazara los señalamientos sobre participación del Gobierno en campaña, pues aseguró que el Ejecutivo “no está haciendo campaña”.
Una reunión sobre garantías electorales en la cual, llamó la atención, no invitaron al registrador Hernán Penagos a pesar de estar allí varios invitados internacionales. Tan solo quedan dos semanas para los comicios.
Mientras los candidatos recorren el país en plena campaña presidencial, el tiempo apremia y el miedo parece comenzar a dibujar el panorama electoral, impulsado por las denuncias de presiones al electorado en distintas regiones, especialmente en las zonas más apartadas del país.
EL COLOMBIANO seleccionó cinco casos que han encendido las alertas de cara a esta primera vuelta, que se llevará a cabo este domingo 31 de mayo.