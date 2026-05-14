En este teatro de Altavista cada fin de semana hay teatro, baile y arte

En Altavista, en una casa de fachada de colores (Cra. 112 #13-108), un grupo de gestores culturales y artistas mantiene vivo el legado de Jairo Alberto Valencia. A veces viene bien recordar que los profesores tienen la capacidad de dejar huellas en las vidas de sus estudiantes y no solo son los encargados de transmitir información. John Edward Foronda, director de la Corporación Cultural Altavista, recuerda que el profe Jairo Alberto, en lugar de castigar a los muchachos desobedientes del colegio, les mostró el arte y la cultura. “Nos mandaba era para un espacio de creación donde empieza a surgir todos estos grupos culturales de Altavista”, dice John. Así sembró en ellos la semilla de la cultura y la gestión cultural. Lea aquí: Plancha sinfónica: los éxitos de siempre con el sonido de una orquesta sinfónica Con ese legado en la mente y el corazón, desde hace 24 años, la Corporación Cultural Altavista hace talleres formativos en diferentes actividades artísticas, destinados a los habitantes del corregimiento. Además, realiza a lo largo del año diferentes festivales para fortalecer la cultura comunitaria y barrial. Por ejemplo, en su calendario inmediato tiene programados una nueva edición del Festival de Talentos (30 de mayo) y la Semana de las Memorias, que se realizará en la semana del 29 de junio, en articulación con el colectivo teatral Aymuray. “El Festival de Talentos se hace seis veces al año y busca reconocer los nuevos talentos que tiene Medellín y especialmente Altavista”, dice John. Ya está abierta la convocatoria a artistas de diferentes disciplinas interesados en presentar sus propuestas. Otro de los procesos que impulsa la organización es el Festival de la Memoria, que se desarrolla entre agosto y octubre, dependiendo de los recursos disponibles. Según explicó el director, este proyecto parte de ejercicios de investigación comunitaria sobre las prácticas culturales y las memorias de distintos sectores del corregimiento.

“El objetivo es reconocer esas prácticas de memoria que tiene cada sector de Altavista. Se hace una microinvestigación sobre las identidades y prácticas de cada comunidad y luego se construye una puesta en escena que se presenta durante una jornada cultural”, afirma. La corporación también realiza el Festival Jairo Alberto Valencia, programado cada año en la semana del 12 de septiembre. El evento fue creado en memoria del profesor, que fue asesinado el 12 de septiembre de 2007. Además de estos y otros eventos puntuales, la Corporación Cultural Altavista sostiene la Escuela Comunitaria de Artes, que funciona de manera permanente en horarios de tarde y noche. Allí se realizan talleres de música, danza y teatro dirigidos a habitantes de diferentes edades. En estos espacios se realizan procesos comunitarios relacionados con artes escénicas, manualidades y actividades culturales para niños, jóvenes y adultos. La corporación trabaja actualmente con un equipo base de ocho personas, todas habitantes de Altavista, aunque el número de participantes aumenta según los proyectos en ejecución. Le puede interesar: Javier Toro expone en Rionegro más de cuarenta años de trabajo artístico La organización también mantiene programación permanente en el Teatro Jaime Alberto Valencia, una sala con capacidad para 80 personas que ofrece funciones los viernes y sábados y abre sus instalaciones durante la semana para ensayos y procesos creativos. “Semanalmente estamos impactando alrededor de 100 o 120 personas que asisten a la sala”, dice John. Además de la sede principal, la organización cuenta con otros dos espacios: la Casa de la Cultura La Guayabana, ubicada en la cuenca Manzanillo, y el Campus del Corazón, en Morro Corazón.