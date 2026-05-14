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En este teatro de Altavista cada fin de semana hay teatro, baile y arte

Desde hace más de veinte años, un grupo de gestores mantiene vivo el legado cultural de un profesor.

  • John Edward Foronda, director de la Corporación Cultural Altavista, mantiene vivo el legado de Jairo Alberto Valencia. FOTO Julio Herrera
    John Edward Foronda, director de la Corporación Cultural Altavista, mantiene vivo el legado de Jairo Alberto Valencia. FOTO Julio Herrera
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 minuto
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En Altavista, en una casa de fachada de colores (Cra. 112 #13-108), un grupo de gestores culturales y artistas mantiene vivo el legado de Jairo Alberto Valencia. A veces viene bien recordar que los profesores tienen la capacidad de dejar huellas en las vidas de sus estudiantes y no solo son los encargados de transmitir información. John Edward Foronda, director de la Corporación Cultural Altavista, recuerda que el profe Jairo Alberto, en lugar de castigar a los muchachos desobedientes del colegio, les mostró el arte y la cultura. “Nos mandaba era para un espacio de creación donde empieza a surgir todos estos grupos culturales de Altavista”, dice John. Así sembró en ellos la semilla de la cultura y la gestión cultural.

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Con ese legado en la mente y el corazón, desde hace 24 años, la Corporación Cultural Altavista hace talleres formativos en diferentes actividades artísticas, destinados a los habitantes del corregimiento. Además, realiza a lo largo del año diferentes festivales para fortalecer la cultura comunitaria y barrial. Por ejemplo, en su calendario inmediato tiene programados una nueva edición del Festival de Talentos (30 de mayo) y la Semana de las Memorias, que se realizará en la semana del 29 de junio, en articulación con el colectivo teatral Aymuray.

“El Festival de Talentos se hace seis veces al año y busca reconocer los nuevos talentos que tiene Medellín y especialmente Altavista”, dice John. Ya está abierta la convocatoria a artistas de diferentes disciplinas interesados en presentar sus propuestas.

Otro de los procesos que impulsa la organización es el Festival de la Memoria, que se desarrolla entre agosto y octubre, dependiendo de los recursos disponibles. Según explicó el director, este proyecto parte de ejercicios de investigación comunitaria sobre las prácticas culturales y las memorias de distintos sectores del corregimiento.

“El objetivo es reconocer esas prácticas de memoria que tiene cada sector de Altavista. Se hace una microinvestigación sobre las identidades y prácticas de cada comunidad y luego se construye una puesta en escena que se presenta durante una jornada cultural”, afirma.

La corporación también realiza el Festival Jairo Alberto Valencia, programado cada año en la semana del 12 de septiembre. El evento fue creado en memoria del profesor, que fue asesinado el 12 de septiembre de 2007.

Además de estos y otros eventos puntuales, la Corporación Cultural Altavista sostiene la Escuela Comunitaria de Artes, que funciona de manera permanente en horarios de tarde y noche. Allí se realizan talleres de música, danza y teatro dirigidos a habitantes de diferentes edades.

En estos espacios se realizan procesos comunitarios relacionados con artes escénicas, manualidades y actividades culturales para niños, jóvenes y adultos. La corporación trabaja actualmente con un equipo base de ocho personas, todas habitantes de Altavista, aunque el número de participantes aumenta según los proyectos en ejecución.

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La organización también mantiene programación permanente en el Teatro Jaime Alberto Valencia, una sala con capacidad para 80 personas que ofrece funciones los viernes y sábados y abre sus instalaciones durante la semana para ensayos y procesos creativos. “Semanalmente estamos impactando alrededor de 100 o 120 personas que asisten a la sala”, dice John.

Además de la sede principal, la organización cuenta con otros dos espacios: la Casa de la Cultura La Guayabana, ubicada en la cuenca Manzanillo, y el Campus del Corazón, en Morro Corazón.

“Me formé en los procesos de la Corporación Altavista desde niño: participé de los talleres de formación permanente. Y ahora que soy artista de ciudad, graduado de la Universidad de Antioquia y docente universitario, soy el director invitado del colectivo teatral Aymuray, que es el colectivo de la corporación. Todo el tiempo estamos haciendo alianzas, articulaciones y pensando en el territorio, en la ciudad y en una serie de acontecimientos en torno al arte, la cultura y nuestro territorio”, dice Daniel Baena, uno de los artistas que comenzó su trayectoria en la Corporación Cultura Altavista.

No es el único caso. La Corporación también fue la sala cuna creativa de Pantolocos, uno de los grupos teatrales de Medellín con mayor proyección nacional.

Programación en Altavista

¿Y si jugamos?, del grupo Titiritrastos, los días viernes 15 y sábado 16 de mayo. Posteriormente, el viernes 22 y sábado 23 se realizará la función de Mi peor enemigo, con el artista Fernando Arcángel. En junio, la programación incluirá el estreno de Inacabados, de la compañía teatral L’Atelier, los días viernes 5 y sábado 6; el Encuentro de Danza Contemporánea el sábado 13; y el concierto Siaraah en Concierto el sábado 20. Las actividades están programadas para las 7:30 p. m.

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