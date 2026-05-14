Entrega de medicina en 48 horas, que dijo MinSalud, es solo un saludo a la bandera

El Ministerio de Salud expidió la Circular Externa No. 17 de 2026 mediante la cual se presentan nuevas disposiciones para garantizar que las entidades promotoras de salud (EPS) y demás actores del sistema entreguen sus medicamentos completos y a tiempo. La institución aseguró que esta medida responde a las constantes quejas por demoras, entregas incompletas y falta de disponibilidad de medicamentos. Entre las principales disposiciones de la circular se encuentra la obligación de las EPS de contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación para responder ante contingencias o fallas en la entrega de medicamentos. Además, la nueva normativa también pide el fortalecimiento del mecanismo de entrega domiciliaria cuando se generen pendientes en la dispensación en un plazo no mayor a 48 horas. Otro gran cambio es que, a partir de ahora, las entidades del sector tienen la obligación de garantizar pluralidad de oferentes para los medicamentos a su cargo. En los casos en que exista un único oferente en el mercado, las entidades deberán contar con planes de mitigación frente a eventuales interrupciones o salidas del mercado.

Sin embargo, las circulares externas (de cualquier cartera) son instrucciones a los actores que sean del resorte de la entidad, que están basadas en normas que existen con antelación. Esto quiere decir que son un tipo de “recordatorios”, en este caso, a las EPS para entregar los medicamentos, pero el documento no aborda el problema de fondo que aqueja actualmente al sistema de salud. Esa situación corresponde a la crisis financiera del sector, producto de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que son los recursos que reciben las aseguradoras para la atención de sus afiliados (citas, cirugías, exámenes y medicamentos). En enero de 2025, el Auto 007 de la Corte Constitucional estableció que esos recursos son insuficientes y le ordenó al Minsalud ajustarla (sin que la hayan cumplido y por eso el ministro Guillermo Jaramillo está en un proceso por desacato).

UPC vuelve a la discusión

Entre tanto, tercamente el presidente Gustavo Petro y el ministro Jaramillo insisten en que esa prima es suficiente, basados en que las aseguradoras “se roban la plata”, según ellos. “Los problemas en la entrega de medicamentos es un lío de financiación de la UPC y que plata no alcanza, entonces las demoras están relacionadas con eso. Si a los gestores no les pagan y si a los laboratorios no pagan, no van a dispensarlos. No es un problema únicamente de las EPS y que no quieran entregarlos, sino que es una cadena que se rompe porque la UPC no alcanza y eso quedó saldado en la Corte”, comentó al respecto el exdirector de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, Leonardo Arregocés. La cadena que menciona Arregocés inicia con que las aseguradoras usan la UPC para pagarles a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son hospitales y clínicas, y también a los gestores farmacéuticos, que son los encargados de entregar los medicamentos en los puntos de dispensación. Cuando ese flujo de dinero se rompe o se queda corta para abarcar la demanda de servicios —por la insuficiencia de la UPC—, toda la cadena se detiene; es decir, si no les alcanza el dinero, cada vez se hará más demorada la entrega de medicamentos. Así las cosas, el problema no es que haya desabastecimiento, sino que el dinero no alcanza para que el flujo de fármacos esté asegurado. Esta situación ha generado una situación en el sector farmacéutico: si las EPS no están al día con pagos y deudas, los gestores no despachan medicamentos a los puntos de dispensación. No por un saboteo, como lo ha sugerido el Gobierno, sino por una cuestión lógica: ante el incremento y acumulación de deudas, la confianza entre actores del sistema está quebrada y eso de “fiar” no es una opción. A través de la circular, el ministerio también recordó que los problemas administrativos, financieros o contractuales entre EPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema no pueden seguir afectando a los pacientes ni interrumpir sus tratamientos médicos.