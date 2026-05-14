Selección Colombia: 38 futbolistas se disputan 9 cupos para el Mundial Norteamérica 2026, ¿convencerán a Lorenzo?

Néstor Lorenzo está cerca de afrontar uno de los retos más importantes de su vida: dirigir su primer Mundial como entrenador principal de una selección. El argentino, de 60 años, clasificó al equipo nacional a una Copa del Mundo después de 8 años. Y no lo hizo de cualquier manera: el elenco cafetero terminó las eliminatorias suramericanas –unas de las más difíciles del planeta–, en la tercera casilla.
La Tricolor sumó 28 puntos en los 18 encuentros que disputó. Quedó a uno de Ecuador, que finalizó segundo y a 10 de Argentina, que resultó primera con 38 unidades. Además, Colombia terminó encima de Brasil, la gran potencia de esta parte del continente que ingresó al torneo tras quedar en la quinta casilla.