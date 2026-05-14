Selección Colombia: 38 futbolistas se disputan 9 cupos para el Mundial Norteamérica 2026, ¿convencerán a Lorenzo?

Néstor Lorenzo está cerca de afrontar uno de los retos más importantes de su vida: dirigir su primer Mundial como entrenador principal de una selección. El argentino, de 60 años, clasificó al equipo nacional a una Copa del Mundo después de 8 años. Y no lo hizo de cualquier manera: el elenco cafetero terminó las eliminatorias suramericanas –unas de las más difíciles del planeta–, en la tercera casilla. La Tricolor sumó 28 puntos en los 18 encuentros que disputó. Quedó a uno de Ecuador, que finalizó segundo y a 10 de Argentina, que resultó primera con 38 unidades. Además, Colombia terminó encima de Brasil, la gran potencia de esta parte del continente que ingresó al torneo tras quedar en la quinta casilla.

Es cierto que Colombia sufrió un bajón de rendimiento en la segunda parte de las eliminatorias. Después de la final de la Copa América de 2024, contra Argentina, el seleccionado criollo sumó siete partidos sin ganar. Tras la victoria 4-0 contra Chile en Barranquilla el 4 de octubre de ese año, los colombianos solo volvieron a ganar en septiembre de 2025, cuando vencieron 3-0 a Bolivia, antes de cerrar las eliminatorias goleando 3-6 a Venezuela.

Ese momento fue de alegría. Sin embargo, la mayoría –se exceptúa Jhon Durán–, respaldaron al entrenador. Él, que desde que asumió el cargo en 2022 ha dirigido 44 partidos, en los que ha conseguido 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas, les devolvió el respaldo. En el tiempo que lleva al frente de la Selección, Lorenzo ha convocado un total de 89 futbolistas, tanto para partidos amistosos como para encuentros de eliminatorias y de la Copa América. La mayoría de ellos hacen parte de la base sobre la que construyó su proyecto deportivo para el Mundial.

“Cuando yo llegué al país, la gente me pedía en la calle que clasificara al equipo al Mundial de nuevo. Ahora, las personas me dicen que tienen la esperanza de que lo saque campeón. Eso es un buen termómetro porque quiere decir que han visto cosas buenas en el proceso y eso es algo que les quiero transmitir a los jugadores”, aseguró Lorenzo este jueves, en una conferencia de prensa que concedió desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

En ese evento, Lorenzo, quien reconoció que había muchas cosas para mejorar con el equipo nacional de cara al Mundial, dio a conocer, de manera pública, la prelista de 55 futbolistas convocados que entregó a la FIFA para jugar el Mundial.

¿Cuántos futbolistas buscan cupo en la Selección de Néstor Lorenzo?

En ella, consideramos que hay 17 futbolistas que tienen su cupo fijo al torneo (Luis Díaz, Camilo Vargas, David Ospina, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Johan Mojica, Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Arias, Richard Ríos, Jéfferson Lerma, Jorge Carrascal, Luis Suárez y Jhon Córdoba ), porque son jugadores que han hecho parte de las nóminas titulares de Lorenzo en casi todos los partidos que dirigió por las clasificatorias. Además, comulgan con su idea de juego y entienden lo que él y su cuerpo técnico quieren que hagan en cancha.

Estos son los 55 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo. Aquellos que están en cuadros grandes, sumando a Luis Díaz, son los que consideramos tienen cupo fijo al Mundial 2026. Foto: El Colombiano

Así las cosas, los 38 futbolistas restantes tendrán que convencer a Lorenzo en los campamentos, que iniciarán la próxima semana en Medellín e irán hasta finales de mayo, cuando el entrenador perfile su lista definitiva antes del partido de despedida de la Selección contra Costa Rica el primero de junio (6:00 p.m.) en El Campín, para convencerlo de que merecen un puesto entre los 26.