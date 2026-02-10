Alcaldía de Bogotá lanzó subsidios para que microempresas paguen el salario mínimo y MinTrabajo ya criticó el anuncio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el programa ‘Salvavidas al Empleo'’, con el que el gobierno de la capital busca entregar diez mil incentivos para apoyar a unas cinco mil micro y pequeñas empresas para que puedan pagar oportunamente el salario mínimo de los trabajadores que lo devengan y con ello “proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad”.
El programa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo ($2.000.000), cuyo monto sería de $800.000 para el que reciben mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para el de los hombres.