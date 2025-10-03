Alias Caracas, presunto cabecilla del Tren de Aragua buscado por Interpol, fue capturado en Valledupar

La Policía Nacional capturó en Valledupar, Cesar, a José Antonio Márquez Morales, alias ‘Caracas’, cabecilla del Tren de Aragua requerido por Venezuela mediante Circular Roja de Interpol, en un operativo realizado este 2 de octubre por delitos de terrorismo, homicidio, tráfico de armas y asociación para delinquir.

La captura se produjo en vía pública de Valledupar, en un procedimiento en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals). También hubo coordinación con autoridades del Reino Unido.

La acción se cumplió en atención a una notificación de Interpol que lo señalaba como uno de los principales objetivos regionales. Según el reporte oficial, alias ‘Caracas’ era requerido por un juzgado del Área Metropolitana de Caracas para responder por varios delitos cometidos en Venezuela.

La detención fue anunciada por las autoridades como parte de los esfuerzos para frenar el avance del Tren de Aragua, organización delictiva transnacional que mantiene presencia en varios países de América Latina.

De acuerdo con la Fiscalía, se iniciará el trámite de comunicaciones con el gobierno venezolano para que formalice la solicitud de extradición de Márquez Morales.

Hay que tener en cuenta que, en Estados Unidos, el Tren de Aragua está oficialmente designado como Foreign Terrorist Organization (FTO) desde el 20 de febrero de este año, conforme al Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA) emitido en enero de ese año. Esa clasificación implica que el grupo se considera una organización con fines terroristas para los efectos del sistema legal estadounidense, lo que autoriza sanciones contra quienes le brinden apoyo, retiro de inmunidades diplomáticas específicas y restricciones de cooperación.