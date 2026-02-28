Los líos que dejó la rectoría ilegal de Múnera en la Universidad Nacional

En el mundo educativo no se sabe en qué momento la Universidad Nacional —la pública más importante del país— pasó a ser más noticia por quién era el rector, por fallos judiciales y por la violación a la autonomía universitaria que por su producción académica. Sin embargo, los dineros y proyectos que quedaron en el aire después de una rectoría ilegal de año y medio podrían seguir poniendo a esa institución en un plano distante al educativo.

Entre junio de 2024 y noviembre de 2025, Leopoldo Múnera fue rector de esa universidad, luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) tumbara ilegalmente el nombramiento de José Ismael Peña, como lo sostuvieron dos fallos del Consejo de Estado. Esas decisiones judiciales anularon la designación de Múnera y confirmaron la legalidad de la de Peña, quien se posesionó el 19 de febrero pasado.

En los 17 meses que duró Múnera en el cargo devengó un salario de $32’930.521 mensuales; entre tanto, su equipo de trabajo directivo y el asesor tuvieron salarios de entre los $6 y $22 millones y entre los $7 y los $12 millones, respectivamente. Eso quiere decir que en ese tiempo, el anulado rector ganó casi $560 millones de un salario que no debió haber recibido, pues su Rectoría, según las sentencias judiciales mencionadas, fue ilegal y se dio después de que el CSU (órgano encargado de deisgnar rector) hiciera una maniobra “arbitraria e intempestiva”.

Sede de Tumaco siguió detenida

El grupo inversor del Gobierno de Países Bajos Invest International se salió definitivamente del proyecto para la construcción de la sede de la Nacional en Tumaco (Nariño) en octubre de 2024, cuatro meses después de que Leopoldo Múnera asumiera la Rectoría.

Invest International comunicó en una carta —dirigida al entonces rector y al ministro de Educación, Daniel Rojas— que el proyecto acumulaba “retrasos sustanciales desde que se firmó el Acuerdo de Donación en 2016”. Así mismo, que no hubo ninguna comunicación “sobre el estado del proyecto, a pesar de múltiples solicitudes de actualización”.

“Lamentablemente, a pesar de nuestros esfuerzos colectivos y de la amplia flexibilidad proporcionada, la universidad no logró cumplir con la fecha límite del 31 de julio de 2024 y las obligaciones en virtud del Acuerdo de Donación siguen sin cumplirse”, remataron.

Si bien ese proyecto no inició en la gestión de Múnera, una serie de comunicaciones entre profesores y directivos que tenían que ver con la sede de Tumaco muestran que algunas decisiones hicieron que el grupo inversor perdiera confianza en continuar, como lo consignaron en su misiva.

Entre los factores que terminaron minando las garantías para Invest se cuentan el cambio del equipo técnico responsable y la negativa del profesor Beethoven Zuleta a asumir la dirección de la sede alegando falta de planificación.

De hecho, ese docente le envío una carta el 11 de julio de 2024 al entonces director de esa sede, John Joseph Selvaraj, señalando que ese plan era “costoso, inseguro, insostenible y nada empático con la biodiversidad y los contextos demográficos y territoriales”.

El 17 de Diciembre de 2024 Invest International anunció el cierre definitivo del proyecto.

En respuesta a EL COLOMBIANO, Múnera argumentó que “se adelantaron las gestiones” con el Ministerio y la Gobernación “para asegurar los recursos que requiere la infraestructura de la sede”.