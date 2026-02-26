Así operaba alias Plumilla, el capturado del ELN en Bogotá que planeaba atentado en elecciones

Al sur de Bogotá, en medio del barrio Chico, en la localidad de Usme, fue desmantelado un presunto depósito clandestino de explosivos atribuido al ELN este pasado miércoles. En el inmueble se encontraba alias ‘Plumilla’, señalado por las autoridades como el responsable de fabricar artefactos explosivos improvisados que, al parecer, iban a ser utilizados en posibles acciones terroristas en la capital.
La operación se realizó en medio de un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Ejército Nacional.
Las investigaciones de las autoridades permitieron identificar y judicializar a Harold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, de 61 años, señalado como el principal tornero y fabricante de explosivos del ELN.
Según la información conocida, también presuntamente suministraba material bélico a integrantes de las disidencias de las FARC, junto con su colaborador Gerson Hernando Flores, de 29 años.