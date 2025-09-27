Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

La denuncia del excanciller Álvaro Leyva ante la fiscal de Estados Unidos Pamela Bondi se centra en la presunta participación de funcionarios cercanos a Gustavo Petro en la manipulación de grabaciones y la difusión de información con el objetivo de involucrar a actores internacionales en un supuesto golpe de Estado.
Según el documento, Armando Benedetti, ministro del Interior, estuvo acompañado en su gestión diplomática por Sandra Lorena Arboleda Zárate, protegida de este y del presidente, y quien también fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Petro