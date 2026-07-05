El largo camino que le espera a posible planta de residuos de Caldas, Antioquia

Con toda la polvareda que ha suscitado la posible construcción de una planta para procesar residuos orgánicos en Caldas, resulta que el proyecto tiene todavía muchos obstáculos que superar y en el mejor de los escenarios solo estaría en funcionamiento dentro de varios años.
Esta iniciativa busca convertir en abono los residuos crudos de comida, los que resultan de la poda de árboles y los de cualquier aprovechamiento forestal en ese municipio localizado en el sur del Valle de Aburrá. Todo mediante un sistema de compostaje con el cual esperan generar recursos económicos y empleo para el municipio. Si llegara a dar buenos resultados buscarían aplicarlo en otros lugares de la jurisdicción metropolitana.
El Convenio Interadministrativo 432 de 2025 define el proyecto en cuatro fases. La primera consiste en la caracterización de los residuos que produce Caldas mediante un estudio, luego vendría otra etapa para analizar cuál es la mejor metodología de tratamiento de este material para dar paso al estudio de los suelos del sitio dispuesto y la construcción de la infraestructura y, posteriormente, la operación de la misma.