La historia del hombre que drogaba con fármacos veterinarios para robar ciudadanos en Bogotá

Según las autoridades, el hombre habría despojado de más de 80 millones de pesos a por lo menos cinco personas utilizando este mismo modus operandi para cometer hurtos en la capital del país

  • Tras ser arrestado, César Andrés Rivera Méndez también realizó gestos intimidantes hacia la fiscal durante las audiencias en su contra y agredió físicamente a los uniformados de la Policía de Bogotá que lo custodiaban. FOTO: BOGOTÁ.GOV
    Tras ser arrestado, César Andrés Rivera Méndez también realizó gestos intimidantes hacia la fiscal durante las audiencias en su contra y agredió físicamente a los uniformados de la Policía de Bogotá que lo custodiaban. FOTO: BOGOTÁ.GOV
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Las autoridades anunciaron que un hombre fue enviado a la cárcel tras haber sido señalado de atacar a integrantes de la población LGBTIQ+ en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, utilizando medicamentos veterinarios y sustancias químicas para drogarlos y robarles sus pertenencias.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto, identificado como César Andrés Rivera Méndez, contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas virtuales.

Luego de ganar su confianza, concretaba encuentros en las residencias de las personas, donde desplegaba su modalidad criminal.

Puede leer: Bogotá estrenará estadio: obras arrancan en 2026, ¿cuándo estará listo y qué pasará con El Campín?

Una vez en los inmuebles, les ofrecía bebidas alcohólicas adulteradas con productos veterinarios y otras sustancias químicas que reducían su capacidad de reacción o los hacían perder el conocimiento.

En ese estado de vulnerabilidad, Rivera aprovechaba para despojarlos de objetos de valor, tarjetas bancarias y realizar transferencias electrónicas o compras sin su consentimiento.

La Fiscalía documentó al menos cinco casos en los que Rivera habría actuado bajo este modus operandi en la localidad de Chapinero, logrando apropiarse de más de 80 millones de pesos en elementos hurtados y transacciones fraudulentas.

El juez de control de garantías, tras evaluar el material probatorio presentado por la Fiscalía, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Rivera por los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos.

Lea más: Desmantelan a los “Fake Face”, una banda que falsificaba cédulas con sus rostros para robar cesantías

Además, durante las audiencias preliminares, Rivera mostró comportamientos agresivos e intimidatorios.

El juez solicitó abrir una investigación adicional por violencia contra servidor público, luego de que el acusado agrediera físicamente a los uniformados de la Policía de Bogotá que lo custodiaban y realizara gestos amenazantes contra la fiscal encargada del caso.

El hombre permanecerá recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

