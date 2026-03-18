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Estos son los apoyos clave que han sumado Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda para la primera vuelta

Los tres candidatos han recibido respaldos importantes de cara a la primera vuelta que se celebrará el próximo 31 de mayo. Conozca quiénes son.

  • Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo sumaron respaldos importantes para sus campañas. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO
    Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo sumaron respaldos importantes para sus campañas. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En carrera a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo los apoyos que reciben los candidatos son claves para ir consolidando sus postulaciones. Esta semana en las campañas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda, hubo importantes movimientos en ese sentido.

La candidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia, recibió el respaldo de un grupo de exministros de la Defensa, como también de varios generales en retiro, con quienes se reunió y compartió posturas sobre cómo se debe recuperar el orden público en el país, en particular en las regiones más afectadas.

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Entre los firmantes están los exministros de Defensa Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra. El listado de generales en retiro lo integran nombres como Alberto Mejía, Ricardo Gómez Nieto, Ricardo Jiménez y Guillermo León.

Al recibir este apoyo, Valencia agradeció la confianza de quienes han liderado la defensa y soberanía del país, señalando que su compromiso con la “seguridad total” es una necesidad urgente para evitar que Colombia siga cayendo en manos de la criminalidad organizada.

Por su parte el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recibió la adhesión del presidente de la Central de Trabajadores, Fabio Arias, y del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), quien destacó que es una “decisión que responde a la necesidad de enfrentar y derrotar en las elecciones en curso a los voceros de quienes se oponen a la paz, la democracia, el bienestar del pueblo, la independencia nacional y el progreso del país”.

El candidato independiente Sergio Fajardo no se quedó atrás y recibió la adhesión del exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente, Óscar Naranjo.

“Recibir el apoyo de un ex vicepresidente y ex director de la Policía Nacional es un orgullo muy grande”, señaló el candidato presidencial. Naranjo por su parte expuso que “consciente de los desafíos que enfrentamos los colombianos he decidido contribuir con mi voto a generar un cambio serio y seguro con Sergio Fajardo”.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia también había anunciado días atrás la incorporación de Brigitte Baptiste, quien sería su ministra de Ambiente en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Siga leyendo: Siete partidos políticos aún no tienen candidato presidencial, ¿se “cotizará” su apoyo?

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Por qué son importantes los apoyos políticos en elecciones?

Los respaldos consolidan credibilidad, amplían bases electorales y pueden influir en votantes indecisos, especialmente cuando provienen de figuras con trayectoria o reconocimiento público.

¿Quiénes apoyan a Paloma Valencia?

Exministros de Defensa y generales en retiro respaldan su campaña, enfocada en seguridad y orden público.

¿Qué respaldo recibió Sergio Fajardo?

El exvicepresidente Óscar Naranjo y figuras técnicas como Brigitte Baptiste se han sumado a su propuesta.

¿Qué sectores apoyan a Iván Cepeda?

Sectores sindicales y políticos, incluyendo la Central de Trabajadores y el Partido del Trabajo de Colombia.

*Con información de Colprensa

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