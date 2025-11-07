Abogado de imputado en muerte de estudiante de Los Andes aseguró que la golpiza se desencadenó por presunto intento de abuso sexual

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, aseguró que la agresión que terminó con la muerte del joven fue una reacción a presuntos actos de acoso sexual cometidos por Moreno hacia una de las acompañantes del grupo que lo atacó.
El homicidio ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, en Bogotá, cuando Moreno salía de un bar acompañado de un amigo y fue interceptado por un grupo de dos hombres y dos mujeres.
Según la Fiscalía, uno de los atacantes, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, golpeó por la espalda al estudiante, lo que desencadenó una serie de agresiones físicas que terminaron con la muerte del universitario.
Durante la diligencia judicial de este viernes, la defensa de Suárez Ortiz afirmó que los actos de violencia materializados por el imputado no demuestran un “dolo deliberado de matar”.