Macabro relato: así actuaba “El terror de Risaralda”, criminal que fingió ser sordomudo para matar a 10 adultos y un menor

Con una hoja de papel y un lápiz, un asesino serial sembró pánico y horror en todo el Eje Cafetero colombiano. Su método era tan simple como cruel: fingía ser alguien sordomudo y usaba la compasión de las demás personas como su principal arma.
Juan Carlos Villa Cardona, apodado como “El terror de Risaralda”, no solo utilizó esta táctica para acercarse a sus víctimas y arrebatarles la vida, sino también para evadir a las autoridades que le seguían el rastro. “Con esa modalidad pasé muchos obstáculos”, dijo.
Su perturbadora historia fue revelada recientemente en el pódcast Más allá del silencio, donde, con una vaga frialdad, confesó los 11 crímenes que cometió, 10 adultos mayores y un menor de edad. Hasta aseguró no tener “remordimiento” por lo cometido.