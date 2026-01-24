x

El DIM contrató a un hincha y le dio la camiseta ‘10’; “la vamos a romper”, dice Daniel Cataño

Tras una destacada campaña internacional en el Club Bolívar, el volante antioqueño de 34 años regresa al equipo de su corazón. Firmó contrato hasta diciembre de 2027.

  El volante antioqueño Daniel Cataño, nacido en Bello, se incorporó al DIM con la ilusión de oportar para la séptima estrella. FOTO CORTESÍA DIM
Wilson Díaz Sánchez
Deportes

hace 1 hora
Tiene 34 años de edad, ha sido campeón varias veces en Colombia, es antioqueño, juega de volante creativo y conoce a la perfección el ADN del Deportivo Independiente Medellín: Daniel Felipe Cataño Torres es el jugador que los hinchas poderosos estaban esperando para terminar de conformar la nómina de cara a la temporada 2026 que ya comenzó.

Aunque desde hace varios días se filtró la noticia de que este mediocampista, nacido en el municipio de Bello, estaba en conversaciones con los directivos del “Poderoso”, solo este sábado el club confirmó su contratación hasta diciembre de 2027. Viene de realizar una excelente campaña con el Bolívar de Bolivia y llega a cubrir la plaza que dejó Jarlan Barrera, el volante que dejó más reparos que reconocimientos entre la fanaticada.

“Muy feliz y muy contento de estar acá nuevamente en casa. Tengo muchos sueños, muchas expectativas, que no solo son mías, sino de mucha parte de mi familia, de mis amigos y de las personas del barrio que me vieron crecer, donde di mis primeros pasos como futbolista. Espero responderles de la mejor manera y, nada, vamos a romperla”, dijo Cataño en el video con el que el equipo rojo entregó la noticia de su contratación, y en el que recibe de manos del máximo accionista, Raúl Giraldo, la camiseta con el número 10.

Cataño se une al grupo de refuerzos que ya trabajan bajo las órdenes del técnico Alejandro Restrepo: Didier Moreno, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Enzo Larrosa, Yony González, Juan Viveros y Marlon Balanta. Varios de ellos estuvieron en el juego de anoche ante el Cali como visitantes.

Lea aquí: En vivo | DIM confirmó su nómina para el duelo ante Cali en Palmaseca

El volante tuvo su primer proceso en el Medellín entre 2017 y 2018, cuando marcó dos goles en 27 partidos. Era joven y apenas había pasado por Deportivo Rionegro (2008-14), Bucaramanga (2015-16, donde fue campeón del ascenso) y Pasto (2017). Tras dejar al DIM, tuvo una gran etapa en el Tolima (2018-22), con el que ganó la Liga en 2021 y la Superliga de 2022. En Millonarios brilló y fue tricampeón: ganó la Copa Colombia 2022, la Liga 2023 y la Superliga 2024. Ese rendimiento lo impulsó a su primera experiencia internacional en Bolívar.

Roberto Carlos Cortés, ídolo del DIM, expresó su alegría por este anuncio: “A mí me encanta la llegada de Cataño porque, primero que todo, es hincha; segundo, ya tiene sus partidos encima y yo sé que ese muchacho se pone el overol porque le gusta tirarse al suelo, le gusta correr, pelear, les reclama a los árbitros... entonces me encanta su arribo. Dios quiera llene las expectativas y nos pueda dar una manito para poder conseguir esa séptima estrella tan brava que no ha podido llegar”.

En el comunicado que expidió el equipo, se destaca su calidad técnica, visión de juego y experiencia en competencias de alto nivel. Además, recordó que con el Club Bolívar disputó 31 partidos oficiales, anotó 7 goles y entregó 10 asistencias, cifras que dan cuenta de un presente con regularidad, rendimiento competitivo y gran aporte ofensivo.

¿Cómo encaja Cataño en el esquema del DIM?

