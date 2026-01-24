El DIM contrató a un hincha y le dio la camiseta ‘10’; “la vamos a romper”, dice Daniel Cataño

Tiene 34 años de edad, ha sido campeón varias veces en Colombia, es antioqueño, juega de volante creativo y conoce a la perfección el ADN del Deportivo Independiente Medellín: Daniel Felipe Cataño Torres es el jugador que los hinchas poderosos estaban esperando para terminar de conformar la nómina de cara a la temporada 2026 que ya comenzó.
Aunque desde hace varios días se filtró la noticia de que este mediocampista, nacido en el municipio de Bello, estaba en conversaciones con los directivos del “Poderoso”, solo este sábado el club confirmó su contratación hasta diciembre de 2027. Viene de realizar una excelente campaña con el Bolívar de Bolivia y llega a cubrir la plaza que dejó Jarlan Barrera, el volante que dejó más reparos que reconocimientos entre la fanaticada.