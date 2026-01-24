x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Javier Peña, de Grandes Infelices, cree que con felicidad no hay arte

Invitado al Hay Festival de Jericó, el escritor español habló con este diario sobre las búsquedas de su pódcast.

  • El escritor español Javier Peña es uno de los invitados internacionales al Hay Festival de Jericó. Foto: Cortesía.
    El escritor español Javier Peña es uno de los invitados internacionales al Hay Festival de Jericó. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El escritor español Javier Peña se ha hecho famoso en Hispanoamérica por Grandes infelices, un pódcast en el que ha contado la vida de grandes escritores a partir de aquellas cosas que los hicieron infelices. Invitado al Hay Festival de Medellín y Jericó, Peña habló con EL COLOMBIANO sobre su creencia de que el arte –el arte en mayúsculas– nace de la incomodidad que un sujeto siente con el mundo. En este sentido, de alguna manera, el artista es quien no está contento con la realidad y por eso se dedica a escribir, a pintar, a hacer películas o canciones.

Siga leyendo: Hay Festival de Jericó comenzó con documental sobre la amistad masculina y la migración

El punto de partida de Grandes infelices no fue el podcast, sino la literatura. En su primera novela, Infelices, Peña abordó de manera directa el fracaso y la frustración de una generación cuyas expectativas laborales no se cumplieron. A partir de esa publicación, Peña comenzó a ser identificado públicamente con el tema de la infelicidad, algo que lo condujo a reflexionar sobre su propia experiencia y a convertir ese interés en un proyecto de largo aliento. Según explica, asumir que es una persona proclive a la tristeza, la nostalgia y el miedo al futuro le permitió comprender su forma de estar en el mundo y, de pasada, convertir esa reflexión en trabajo creativo.

Peña insiste en diferenciar la infelicidad de la desgracia. Para él, la infelicidad no es necesariamente un hecho trágico, sino una disposición frente a la vida que atraviesa a todas las personas en algún momento. En un contexto social marcado por el imperativo de “ser feliz”, considera que la infelicidad suele verse de manera peyorativa. Frente a esa lógica, propone entenderla también como una fase o una tendencia que puede analizarse y sobrellevarse.

El pódcast nació sin una planificación previa estricta, cuenta. La idea central es revisar las biografías de escritores y relacionarlas con las obras que produjeron. El primer episodio estuvo dedicado a Kurt Vonnegut y a Matadero cinco, novela que el autor estadounidense escribió a partir de su experiencia como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Ese caso resume el enfoque del programa: examinar las experiencias traumáticas que se transformaron en literatura. Actualmente, Grandes infelices cuenta con más de treinta episodios.

A lo largo del proyecto, Peña ha identificado patrones recurrentes en las trayectorias de los autores que analiza. Más que una causa única de la infelicidad, encuentra comportamientos y rasgos comunes, entre ellos el ego, la envidia, la obsesión, el sufrimiento o el papel del azar. Muchos de estos elementos, señala, tienen su origen en la infancia, en las relaciones familiares o en una temprana sensación de inadaptación. Desde su perspectiva, no es la escritura la que vuelve infelices a los autores, sino que esa condición previa los empuja a escribir.

Le puede interesar: Agéndese con las charlas imperdibles del Hay Festival de Medellín y Jericó

El proceso de investigación parte siempre de un conocimiento previo del autor. Peña busca biografías disponibles —cuando existen— y se centra en una obra concreta que funcione que le sirva para explicar el universo del autor. Esta decisión responde a criterios prácticos: abordar la totalidad de la obra de autores haría inviable la producción regular del pódcast. En algunos casos, la falta de material biográfico impide directamente la realización de un capítulo.

Peña ha querido incluir en su pódcast las historias de algunos escritores colombianos, en particular las de Andrés Caicedo, Marvel Moreno, José Asunción Silva o Raúl Gómez Jattin. Sin embargo, la escasez de biografías rigurosas, especialmente en el caso de escritoras, limita el desarrollo de episodios extensos. También señala que el pódcast busca un equilibrio entre autores universales y otros menos conocidos, aunque estos últimos suelen tener audiencias más pequeñas

En la actualidad, Grandes infelices ocupa el centro de la vida profesional de Peña. Su libro Tinta invisible está directamente vinculado al pódcast y forma parte de un conjunto de proyectos relacionados con el análisis de las vidas de escritores. Afirma que se siente más interesado en la no ficción. Tras cuatro años de trabajo, considera que apenas ha explorado una parte mínima de un campo que define como inagotable y que, mientras haya oyentes, seguirá ampliando.

Comfama es el aliado principal del Hay Festival de Jericó.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida