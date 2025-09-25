¿Egolatría o estrategia? Así fue como Petro puso a todo el Gobierno a decir en redes que es “líder mundial”

“No tenemos opción”, es la respuesta que dan algunos jefes de prensa consultados bajo reserva cuando se les pregunta por qué publican en las redes sociales de oficinas públicas, como el Servicio Geológico o Invías –por poner sólo dos ejemplos–, mensajes exaltando al presidente Gustavo Petro bajo el numeral #PetroLíderMundial. Se trató de una estrategia aplicada antes, durante y después del discurso radicalizado que hizo el mandatario colombiano ante Naciones Unidas este martes, que duró 40 minutos, y que le sirvió de vitrina hasta para decir que “el socialismo de (José) Stalin —dictador de la Unión Soviética hasta mediados del Siglo XX— debió de volverse global y no estatal, pero Stalin no tenía las entendederas (sic) para ello y creyó más en la tribu y condenó una revolución mundial”.

En lo que fue su último discurso ante ese organismo, atacó directamente a Donald Trump llamándolo “asesino”; acudió a datos falsos e imprecisos sobre su gestión y también hizo propuestas descabelladas sobre el conflicto en Gaza como la creación un ejército internacional para combatir a Israel.

Aún así, esos fueron los insumos de las publicaciones en las redes gubernamentales. La directriz, obligatoria para todas las entidades, carteras y oficinas del Ejecutivo, fue orquestada desde Presidencia por el polémico asesor mexicano, Germán Trejo, sobre quien pesan cuestionamientos y presuntas acusaciones de estafa. Según reveló la periodista Darcy Quinn en La FM, la orden de Trejo no fue espontánea sino planeada en detalle: “Hoy será el último discurso como presidente de nuestro país del mandatario Gustavo Petro en Naciones Unidas. Por ende, queremos sumar esfuerzos para que su voz sea leída y escuchada en todo el país, Latinoamérica y el mundo”, señalaba un mensaje que llegó a los jefes de prensa y demás encargados de cada entidad. En dicho mensaje se enumeraron una serie de pasos para actuar de manera coordinada y articulada frente al discurso del mandatario y su tratamiento en plataformas como X, Facebook, Instagram, Tik Tok y canales de WhatsApp. Le puede interesar: Petro se radicalizó en su último discurso ante la ONU: acusó a Trump de asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a ejércitos alzarse contra Israel Todo lo anterior, bajo un numeral clave: “El único hashtag a usar es #PetroLíderMundial”, señalaron desde Presidencia. En la directriz se organizaba el orden de la activación digital: “1) la transmisión será cruzada con ministerios y departamentos en Facebook; 2) todas las entidades deben dar retuit a sus palabras en X; 3) estos son los editables para uso del Gobierno (adjuntan drive)”, indica el mensaje. Por otro lado, se indicó que una vez concluido el discurso, se enviaría “un Excel con contenidos para ser posteados cada 20 minutos en X (...) los contenidos para Facebook e Instagram deben hacerlos ustedes con los editables que enviemos para no saturar sus parrillas internas, mínimo uno y deben postearse hoy (sic)”.

¿Culto a la personalidad?