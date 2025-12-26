x

Un muerto y un uniformado herido dejó asonada en medio de un procedimiento policial en Pitalito, Huila

El hecho ocurrió en el barrio La Pradera, en Pitalito, Huila, cuando uniformados atendían un caso de violencia intrafamiliar y fueron atacados por varias personas.

  • Las autoridades acudieron al lugar para controlar una riña que terminó en una asonada en Pitalito, Huila. Imagen de referencia. FOTO: Camilo Suárez
    Las autoridades acudieron al lugar para controlar una riña que terminó en una asonada en Pitalito, Huila. Imagen de referencia. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Una persona murió y un policía resultó herido durante una asonada registrada en el barrio La Pradera, en el municipio de Pitalito, sur del Huila, mientras la Policía atendía un procedimiento por un caso de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando uniformados acudieron a atender una riña que se desarrollaba en plena vía pública. Durante la intervención, uno de los involucrados intentó arrebatarle el arma de dotación a un policía, lo que llevó al uniformado a reaccionar para proteger su integridad.

Conozca: Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca

El comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila, teniente coronel Hedel García Medina, informó que el agresor, identificado como Marcos Vacca Bulla, recibió un disparo y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

“En medio de la asonada, una persona intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías. El uniformado disparó y el agresor resultó herido de gravedad. Pese a la atención médica, falleció”, explicó el oficial.

El policía que resultó herido durante el procedimiento fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

Lea también: Allanamiento en empresa minera de Segovia, Antioquia, terminó en asonada

En el mismo operativo, una segunda persona fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito, donde deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para respetar la labor policial y evitar agresiones contra los uniformados durante procedimientos de control. “Este tipo de comportamientos puede derivar en consecuencias lamentables”, advirtió el comandante del distrito.

El hecho vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan los miembros de la Policía en el ejercicio de sus funciones, especialmente en intervenciones relacionadas con violencia intrafamiliar y alteración del orden público.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué ocurrió la asonada en Pitalito?
Se produjo durante un procedimiento policial por un caso de violencia intrafamiliar que derivó en disturbios y agresiones contra los uniformados.
¿Cómo murió la persona involucrada en la asonada?
Murió tras recibir un disparo cuando intentó despojar del arma de dotación a un policía durante el procedimiento.
¿El policía herido está fuera de peligro?
Sí. Según las autoridades, el uniformado fue atendido a tiempo y su estado de salud es estable.
