Un soldado muerto y siete heridos en atentado del ELN en Arauca

Un nuevo acto de violencia sacudió al departamento de Arauca este domingo 5 de octubre. La base militar del Ejército Nacional ubicada en la zona rural de Puerto Jordán fue blanco de un atentado explosivo.

El saldo del ataque, reportado inicialmente en la tarde de ese domingo, fue de un uniformado fallecido y siete más heridos. De los militares lesionados, se informó que dos presentaban heridas de gravedad.

Puede leer: Político del Centro Democrático sobrevivió a atentado con fusiles en Arauca, hay dos escoltas graves

Tras la agresión, el personal herido fue evacuado de manera urgente con destino a la capital departamental, la ciudad de Arauca, para recibir la atención médica necesaria.

De acuerdo con información preliminar, el atentado se perpetró mediante el lanzamiento de explosivos no convencionales, específicamente cilindros bomba y “tatucos”. Esta acción violenta también causó serios daños a la infraestructura del comando militar.