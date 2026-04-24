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Atención: Atentaron con explosivos contra un batallón en Cali

Al parecer desde el vehículo alcanzaron a lanzar dos tatucos a la guarnición militar, antes de su explosión.

  • En el lugar de los hechos quedó en llamas un bus de servicio público, cerca del batallón Pichincha. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    En el lugar de los hechos quedó en llamas un bus de servicio público, cerca del batallón Pichincha. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 26 minutos
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Un vehículo acondicionado con explosivos estalló en cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en la ciudad de Cali, en un hecho en el que de momento no se reportan víctimas fatales.

Según la información preliminar del Ejército, el incidente ocurrió en la mañana de este viernes, en una zona aledaña a la base militar.

Al parecer, el vehículo, acondicionado con rampas para lanzar cilindrosbomba (“tatucos”), alcanzó a tirar dos de estas bombas artesanales antes de explotar.

“Equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, reportó el Ejército.

“En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”, añadió, en un mensaje publicado en redes sociales.

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