Asegurar flota de la FAC costaría $244.800 millones y hoy el 81 % sigue sin cobertura

Tras varias semanas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que dejó 69 muertos y 57 heridos en Puerto Leguízamo (Putumayo), continúan conociéndose nuevos detalles que van más allá de las causas del siniestro y apuntan a las condiciones en las que operaba la aeronave y, en general, a la gestión del riesgo dentro del sector defensa.

La Contraloría General de la República confirmó que el avión tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro, como se había informado días atrás.

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La ausencia de aseguramiento implica que el Estado deberá asumir directamente los impactos económicos derivados del accidente, incluidas eventuales indemnizaciones, en lugar de transferir ese riesgo a una aseguradora.

Según la entidad, el 81 % de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana -es decir, 272 aeronaves- no está asegurada, y cubrirlas tendría un costo estimado de 61,2 millones de dólares (cerca de $244.800 millones). Actualmente, solo el 19 % de las aeronaves cuenta con algún tipo de póliza.