“No vamos a conciliar”: congresistas enfrentan denuncia de Benedetti tras cuestionarlo por presunta violencia machista

El próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, se tiene previsto que se celebre una audiencia de conciliación entre el ministro del Interior, Armando Benedetti , y varias representantes a la Cámara quienes fueron denunciadas por el funcionario por los delitos de injuria y calumnia. Lo anterior, luego de que las congresistas reclamaron y expresaron su descontento por el nombramiento de Benedetti en el despacho encargado de las relaciones políticas y legislativas.

Las denunciadas ante la Corte Suprema de Justicia son las representantes independientes y de oposición Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelén Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda. “Estamos todas firmes y en bloque, ninguna va a conciliar. Vamos a ir todas a defendernos”, señaló una de las congresistas.

El origen de la denuncia fue una carta que en febrero pasado elevaron las congresistas con destino al presidente Gustavo Petro, en la que se quejaban del nombramiento de Benedetti en el Ministerio del Interior. En ese entonces, calificaron como inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias basadas en género fuera el encargado de interlocutar con las congresistas que han luchado contra la violencia machista.

“Encontramos deplorable, irrespetuosa e incoherente su decisión de traicionar las promesas y banderas con las que llegó al poder, de la mano de millones de mujeres, comprometiéndose en ese momento a luchar por un país más seguro para nosotras. Lamentablemente, usted decidió gobernar del lado de quienes perpetúan el maltrato, la patanería, el acoso y la misoginia, configurándose así la antítesis de lo que debería ser un proyecto de verdadero cambio para Colombia”, reclamaron en su momento.

Si bien las representantes le pidieron a Petro reconsiderar su decisión, al final el mandatario nombró a Benedetti como ministro e incluso, hoy permanece en la cartera política. “Una persona con los antecedentes de Armando Benedetti no es quien debe liderar una de las carteras más importantes de su gabinete pues, además de los cuestionamientos ya mencionados, se suman múltiples investigaciones por presunta corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros”, agregaron.