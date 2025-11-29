Germán Vargas Lleras sería cabeza de lista al Senado y otros secretos en De Buenas Fuente

A menos de una semana para inscribir las listas al Congreso, todos los caminos conducen a que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sería la cabeza de lista al Senado por Cambio Radical. Según fuentes de ese partido, ante la negativa por ser candidato a la Presidencia y tras los procedimientos médicos a los que fue sometido en EE. UU., Vargas ha escuchado las voces que le insisten que su nombre jalaría una buena votación y representaría un liderazgo indiscutido en el Legislativo por su trayectoria.
