“Benedetti es el tipo de político que ha logrado capturar al Estado a su favor”: Enciso, exsecretario de Transparencia

La mansión de Lagos de Caujaral en Puerto Colombia, donde reside el ministro Armando Benedetti, se ha convertido en el hilo que podría conducir a un entramado patrimonial mucho más amplio, en el que confluyen poder político, favores privados y posibles maniobras de ocultamiento de bienes.
Aunque no existe por ahora una decisión judicial que confirme irregularidades, las denuncias del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, han puesto bajo la lupa un patrón: propiedades de alto valor que no figuran a nombre de Benedetti, pero que en la práctica estarían bajo su control o el de su familia.